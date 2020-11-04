受困動物若是被救，有些靈性高的會向恩人報恩，但牠們報的恩，雖然出於善意，但有時卻會給人造成困擾。美國有一名動物救援者，在當地經營一間野生動物保護中心，3年前救了一隻小河狸並收養牠，豈料小河狸經常在家裡咬東西「建水壩」，有趣的報恩行為，讓主人看得哭笑不得。

居住於華盛頓州的布里蓋特(Brigette Brouillard)，經營一間野生動物保護中心，幫助過不少受難的動物，2017年她發現了一隻8周大的小河狸，當時因意外與父母分開，所幸被布里蓋特救援，不過小河狸在2歲前，必須由父母照料，除了教授牠們生活技能外，還有如何養育下一代。

小海狸「賈斯汀(Justin Beaver)」模樣可愛，經常把家中物品咬出一個一個的洞(影片來源/youtube/The Dodo)

但無奈小河狸年紀太小，根本無法獨自在野外生活，因此布里蓋特便以「教育」為目的，獲得當地政府許可，這意味小河狸可以一直待在她身邊，布里蓋特經常帶小河狸外出，至學校、團書館進行介紹，幫助人們更了解野生動植物，並將小河狸取名為「賈斯汀(Justin Beaver)」。

有趣的是，賈斯汀在9個月左右，就會開始蒐集材料建造水壩，完全不需要教導，這也導致布里蓋特家中的東西，經常被咬出一個一個的洞，任何材料都會被賈斯汀看上，例如浴室腳墊、鞋子，甚至是布里蓋特的筆記型電腦，看似想要靠自己的專長「報恩」，但卻讓主人非常傷腦筋，

每當布里蓋特開冰箱時，賈斯汀就會馬上跟過來，討甘藍菜、番薯等零嘴吃，牠還會用兩個爪子梳理毛髮，模樣非常的可愛，賈斯汀也經常待在浴缸中，從水龍頭取水喝，愛乾淨的牠時常擦洗身體，不過由於賈斯汀需要更多的水與空間，因此布里蓋特募集資金，打算幫牠建造約6英尺深的私人池塘。