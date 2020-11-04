世界上總是存在許多神秘、沒有辦法用科學解釋的事件。近日，一名女網友分享自己在餐廳工作時的經歷，當時她詢問「3位嗎？」，沒想到竟引發對方的怒火，被嗆「眼瞎嗎？」，然而接下來她的一句話竟讓客人嚇到瞬間變臉，最後直接走掉不吃了。

這名女網友在《靈異公社》中發文，分享自己過去在餐廳當服務生的經歷，她表示自己本來只是在廚房工作，偶爾才會到外場去支援。某次，有3名女客人前來用餐，她先是問了最基本的問題：「一共3位小姐嗎？」，沒想到卻意外引爆其中一名女客人的怒火，生氣地反嗆：「你眼瞎嗎！」，但PO主卻非常疑惑，伸手指向了她的腿後方，問道：「啊你不是還帶了一個小孩子？一直抱著你的腿」。

那名女客人聽完這句話後，臉色瞬間變得非常難看，也不敢往自己腿的方向看去，其他2名客人則互看一眼，就連忙帶著朋友離開，說下次再來光臨，PO主才意識到自己看到了什麼東西。

事後，她也跑去問了師父，對方表示這名小女孩嬰靈出生的時候就不幸夭折，母親對此非常難過不捨，小女孩不忍心看媽媽這麼難過，所以才會一直抱著她的腿想要安慰媽媽。

PO主也透露，那名女客人經過自己一點，立刻找了一間靈驗的廟詢問，隔年就生了一個小女孩，還特地到店裡給她油飯，讓PO主不禁感嘆：「或許這是一種緣份吧！」。