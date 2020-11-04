熊和狼都是令人畏懼的掠食者，但若是兩者碰到了，究竟誰會勝出呢？日前，在美國黃石公園（Yellowstone National Park）就被目擊到一隻灰熊想要偷襲卻遭到狼群包圍攻擊的畫面，雙方在草地上演生死追逐，本以為灰熊因為數量懸殊而處於弱勢，但結局卻出乎眾人的意料。

根據《每日郵報》報導，生態旅遊的導遊亞當（Adam Brubaker）近日帶著一批遊客穿過美國黃石國家公園的海登谷（Hayden Valley），在途中卻看見了相當罕見刺激的一幕，一隻灰熊坐在一片大草原中間，前方有幾隻狼經過，牠似乎感覺到有些動靜，於是站起身查看狀況，在影片中也可以聽見亞當向遊客們解釋：「這隻熊正試圖搞清楚狀況，這就是牠站起來的原因，像人一樣；牠不想要被任何事情給嚇到」。

幾秒後，灰熊不知原因地開始朝著狼的方向跑去，雙方一觸即發，十幾隻狼瞬間一擁而上，團團包圍住灰熊，開始不斷攻擊牠，灰熊也不斷轉圈圈防範著來自四周的攻擊，接著便上演了一場刺激的追逐戰，原以為灰熊因為數量懸殊而處於弱勢，但在下一個畫面中，牠卻安然地站在角落的一棵樹旁，狼則自己為作一團，兩邊似乎都沒有傷亡。

亞當透露，熊和狼如果碰到面通常都會相互避開，這樣的情況雖然還是會發生，但相當少見，他猜測當天狼很可能是在保護幼崽或一個新鮮的獵物，但就他所見，現場並沒有幼崽出現，反而是白狼的嘴邊、脖頸處有鮮紅的血跡，所以附近極有可能有著獵物的遺體。