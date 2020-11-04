大部分的人都希望可以在喜歡的人面前展現出自己最好的一面，但到了論及婚嫁的時候，是否該讓對方知道自己真實的樣貌呢？印度一名女子和丈夫結婚了一個月後，突然發現對方是「禿頭」的真相，讓她非常憤怒，氣得報警怒控丈夫詐欺。

綜合印度媒體報導，27歲的女會計師和29歲的丈夫結婚，沒想到才新婚一個月，夫妻兩人的感情就出現了巨大的裂痕，女子氣得向警方投訴丈夫「詐欺」，原因是他竟聯合夫家，一起隱瞞自己其實是個「禿頭」的事實。

女子透露，丈夫一直以來都戴著假髮，所以對此並不知情，如果早在一開始就知道丈夫是禿頭，就不會選擇和他結婚了，而她在發現這個「驚天大秘密」後和公婆們當面對質，但對方卻覺得這只是個小問題，讓女子相當不滿。

此外，女子也指控丈夫無故懷疑她出軌，並且會強迫她發生關係，公婆也不斷騷擾她以索要更多的嫁妝，她忍受不了這樣的生活，才會選擇報警。目前，當地警方也已經受理這起案件，調查員巴威（Kailash Barve）表示，這名丈夫在不久後就會遭到逮捕，但後續處理還有待調查。