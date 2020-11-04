俄羅斯日前發生一起車禍，1輛汽車被撞地猛烈往人行道衝去，當時路口正站著一名路人，他先是躲過汽車的撞擊，隨後倒下的路燈在快要砸到男子的瞬間停住，讓他在短短10秒內就連續逃過2次死劫，幸運的程度讓看到影片的人都感到震驚又神奇！

幸運路人目擊車禍竟10秒內躲過2死劫(影片來源/YouTube/RT)

俄羅斯媒體《RT》在10月30日釋出一段車禍影片，這起事故發生在比斯克（Biysk），從畫面上可以看到，當時一名身穿黑衣的男子正巧走到十字路口附近，下秒就有兩輛速度極快的汽車在他面前發生碰撞，其中一輛車被撞到後失控往人行道的方向衝去，男子見狀立刻後退幾步，成功閃過第一次死劫。

然而危險一個接著一個，那輛汽車不幸撞上了旁邊的路燈，導致它斷裂，並且向男子所在的位置倒下，就在即將砸到男子的瞬間，路燈停止了繼續向下的趨勢，就這樣歪斜撐在半空中，男子意會到自己又再度逃過第二次死劫後，嚇得連忙往監視鏡頭外跑走。

這段驚險卻又幸運的畫面曝光後，不少網友都嘖嘖稱奇，紛紛留言：「他最後跑走肯定是為了去買張樂透彩」、「俄羅斯人不管周遭發生了什麼事，總是可以保持冷靜」、「不幸中的萬幸，不過也得嚇出一身冷汗」、「可能這就是命吧，有些時候還是要信命，這運氣沒誰了」、「這是上輩子拯救了銀河系吧」。