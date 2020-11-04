美國大選目前仍在進行當中，就連台灣網友也都相當關心，也讓一些選舉的關鍵字變成大家熱門的討論話題，其中「搖擺州」因為是左右最後結果的關鍵，更是眾人所關注的重點之一。有台灣網友就非常好奇，在美國有「搖擺州」，那麼台灣是否也有自己的「搖擺縣市」呢？

「搖擺州」是指美國總統選舉中，那些沒有一個單一的候選人或政黨擁有壓倒性支持度的州，因為「選舉人團」投票制度的關係，所以這些地方具有影響大選結果的特殊地位，是候選人們競爭的主要戰場。

有台灣網友就在PTT上發文，表示在美國總統選舉的期間，最常被提到的關鍵字就是「搖擺州」，這讓他非常好奇，那麼在台灣總統大選的時候，有沒有哪些地方也屬於台灣的「搖擺縣市」呢？

文章發布後引起網友們熱議，大部分的人都點名「台中」和「彰化」2個地方，「台中，連兩任連任失敗而且都差20多萬」、「台中阿！藍綠這幾屆都大勝！」、「中彰啊，做不好就下來」、「台中+彰化，台中兩邊首長都被揍過20萬票」、「彰化，藍綠互相換」、「彰化阿，很少有縣長連任的」。