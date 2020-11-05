英國有一名7歲女童，日前與爺爺至牛津住宅區散步時，在橋下發現了一個塑膠袋，而且上面還有特殊的花紋，因此好奇的拉起來查看，發現竟是一張巨蛇的蛇皮，長度長達5.5英尺(約1.67公尺)，而專家看到蛇皮後，認為這一條巨蟒實際長度可能更長。

根據《每日郵報》報導，7歲女童阿米莉亞與爺爺艾倫（Alan）至牛津附近散步，期間在老路（Old Road）橋下的草叢中，發現了一個塑料製品，但仔細一看後，驚覺竟是一張蛇皮，且長度約5.5英尺(約1.67公尺)，隨後便將其撿回家。

而奶奶戴布拉（Debra Drewett）表示，「當他們把蛇皮撿回來時，我簡直不敢相信，它從地板長到天花板，難以解釋那裡為何會出現這種東西」，由於擔心巨蟒在他人後院亂竄，甚至造成人員受傷，因此便與附近的寵物店Evolution Reptiles詢問，是否有蛇溜出來、脫皮的蛇類是否有毒。

而寵物店內助理海德（Nicole Head）認為，此蛇應該是被人故意丟棄，「我能想像，牠應該是被人棄養，因為蛇體型大很難丟失，類似事件並非第一次看到，但我們也一直在關心，附近居民是否有人丟失蛇」，指該蟒蛇無毒，擅用纏繞擠壓殺死大型動物，且總長應該比蛇皮還要再長個幾英尺。

而鱷魚野生動物園(Crocodiles of the World)主管史蒂文森（Colin Stevenson）指，此蛇以囓齒動物和小鳥為食，而近日氣候也意味著，牠難以活到聖誕節，且爬行類動物在英格蘭野外，幾乎難以生存，因此牠們必須找到溫暖的庇護地，否則對牠們而言，天氣實在是太冷了，儘管牠無毒，未被視為危險的野生動物，但仍需多加注意，「牠雖然不會吃掉你的貓，但你並不希望牠咬你，造成你受傷吧！」。