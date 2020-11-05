美國總統大選目前開票結果由拜登以264選舉人票領先川普的214票，許多關鍵州都在一夜之間拉開差距，讓川普也忍不住發文質疑。對此，有網友就十分好奇，想知道川普如果真的輸了，原因會是什麼？文章PO出後有不少人就點出他失利的最大關鍵。

一名網友在PTT八卦板以標題「川普輸的原因是什麼？？？」發文，表示川普明明都把對手醜聞爆開了，亡國感也賣得很好，整體綜合表現算高分，加上對大陸態度強硬獲得台灣支持。讓他看到目前開票數據忍不住直呼「川普怎麼可能輸呢？輸的原因到底是什麼？」

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言表示「得的票少，就這麼簡單」、「少了台灣這1州，台灣才是關鍵州」、「我猜是選舉人票數比拜登少」、「自大」、「沒有什麼原因，這次這樣算不錯了」、「黑人」、「得票率這樣這樣很難得了，得罪主流媒體，亂搞國際關係」。

但有不少人都認為最關鍵的原因應該是新冠肺炎（COVID-19）防疫失敗「防疫太爛」、「疫情啊，控制不當」、「沒有肺炎根本躺著選」、「防疫做太爛導致惹人怨」、「輸給防疫，不然他應該會連任」、「防疫到自己中標」、「防疫爛放錯重點」、「智障防疫政策」。