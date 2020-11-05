美國田納西州（Tennessee）出現一隻流浪狗，闖進一戶人家的家裡，並趴在地上休息，由於不清楚狗的來歷，屋主便向當地動保機構Washington County Animal Shelter聯繫，機構人員到場後，發現狗品種為混種鬥牛犬，個性非常溫和，當時很順利就將牠接走，但無奈受新冠疫情的影響，牠一直沒有人領養，豈料半個月後竟因禍得福。

A Reunion 200 Days in the Making!! Just over 6 months ago, Blue went missing. His owner Pat searched and searched but... 由 Washington County, TN Animal Shelter 發佈於 2020年10月18日 星期日

混種鬥牛犬於今年4月，溜進田納西州一戶家後，由於狗身上未被植入晶片，因此也找不到主人，便被視為流浪狗，帶回收容所安置等待領養，並取名為「Bones」，狗的個性雖非常溫馴，也沒有反抗的行為，但受到疫情影響，因此近半年的時間，都一直無人領養，讓收容所人員也非常不捨，但沒想到期間卻出現Bones的原主人。

利維賽(Pat Livesay)表示，愛犬名叫布魯(Blue)，當時布魯失蹤後，他就不斷的尋找愛犬，由於無奈工作的關係，他之後就搬至德州，原以為再也找不回布魯了，讓他感到非常傷心，豈料6個月後，他的朋友傳了一段影片，片中一隻狗在收容所玩球，利維賽仔細一看發現，這一隻狗就是他的布魯。

利維賽提到，原本已預約好植晶片的時間，豈料牠卻突然失蹤，同時也拿出最愛的玩具，證明自己就是狗的主人，隨後開車開了1200英里，至德州與布魯團聚，當時布魯看到主人後，也開心的跳了起來，期間還不斷的撿球想與主人玩拋接，能夠找回愛犬，讓利維賽忍不住哭了出來，布魯似乎也感受到主人的情緒，乖乖的站在一旁陪伴，所幸受疫情影響，布魯才未被領養，之後順利與主人回家。