生日蛋糕是每個人慶生會不可或缺的要件之一！不過有名媽媽日前卻在臉書上抱怨，表示買蛋糕回家不到10分鐘的時間，打開一看竟然如土石流般全都融化，讓滿心期待的她超難過。沒想到網友一看全都大讚店家超用心，用的是頂級好貨。

網友從蛋糕店回家到冰進冰箱不過10分鐘的時間，打開時卻發現蛋糕早已溶化。(圖翻攝自FB/爆怨2公社)

一名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示昨〈4〉天是小孩的生日，特定幫他準備了生日蛋糕，沒想到打開了一看卻發現蛋糕嚴重走山，慘變「土石連現場」，讓她無奈直呼「奶油竟然溶（融）化了！溶（融）化了！溶（融）化了！只好用另一面比較完整的幫她過，害媽媽都傷心了」文中也補充，她選的不是冰淇淋蛋糕，而且從蛋糕店到回家送進冰箱，不過10分鐘的時間，真的不知道為什麼會融化。

文章曝光後不少網友紛紛留言「奶油打失敗啦」、「我上次買一個蛋糕騎機車15分鐘到家馬上走山」、「蛋糕沒有放很久就融化的話蠻不合理，我會去問店家」、「土石流造型」、「感覺是尚未定型就出貨了」、「妳不懂，這是流水瀑布蛋糕，想買還買不到呢」、「奶油打的不夠發，太水了」。

但有內行人也熱心出面說明「表示奶油是用動物性奶油製作，是比較健康的奶油。一般不融化撐很久的，多半是化學植物性奶油...不建議食用」、「雖然不好看，但這種奶油真的比較好，店家成本壓蠻重的」、「這家蛋糕店很好，會溶（融）化的奶油可以當永久顧客」、「這表示這個蛋糕用的材料比較天然」、「這表示~妳的蛋糕做好沒多久，是很很新鮮才會垮喔~」。