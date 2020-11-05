家中廁所內擺40年的鏡子，竟是200年前的皇室御用珍藏。英格蘭赫爾（Hull）一戶人家，從1980年代祖輩去世後，便繼承了一面花邊框的鏡子，當時認為它沒什麼價值，便放在廁所內的馬桶上，豈料近日才發現，鏡子的原主人竟是法國皇后「瑪麗·安東妮 (Marie Antoinette)」，讓專家們都大吃一驚。

Their bathroom mirror, of all things, turns out to have a very rich history despite sitting in their bog for 40 years 😮🚽 由 LADbible 發佈於 2020年11月2日 星期一

根據《BBC》報導，祖母的朋友於1950年代買鏡子送她，直到祖母過世後，便由現任屋主繼承，並掛在廁所牆上長達40年，他們完全沒有發現，每天照的鏡子竟然含有歷史意義，而鏡子長20英寸、寬16英寸，邊框的做工非常細緻，並鑲在葉子及藤蔓雕刻的胡桃木框架中。

而鏡前底下還有一塊銀色牌匾，上面刻著已故法國皇后「瑪麗·安東妮」的名字，還寫著「這面鏡子過去屬於瑪麗·安東妮，再由拿破崙購買」，不過現任主人對此不以為意，以為是鏡子生產商隨便寫上去的，因此認為鏡子並沒有任何價值，也未多做聯想，直到因緣際會下，才知道鏡子擁有歷史價值。

East Bristol Auctions拍賣行人員艾登（Aiden Khan）提到「最令人難以置信的是，這面鏡子歷史悠久，竟被掛在廁所牆上這麼久的時間，它與18世紀最著名的人物有著聯繫」，更補充的說，「這一個家庭這麼久都沒人注意到，他們正在刷牙時，就像瑪麗·安東妮皇后一樣」。

自從1889年佳士得拍賣行發現拿破崙三世的財產後，鏡子的來源也獲得了證明，不僅如此，拿破崙的妻子(Eugenie)曾對法國皇后「瑪麗·安東妮」非常有興趣，因此購買她的物品，雖然東西之後也都被賣掉了，但對於鏡子的真實性更確定，11月13日將由東布里斯托爾(East Bristol)的專家舉行拍賣，粗估能以2萬英鎊(約新台幣75萬)價格售出。