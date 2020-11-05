美國總統大選從美東時間3日開始陸續開始投票以及計票，截至今日早上為止，拜登更拿下關鍵搖擺州密西根州，累計共264張選舉人票，領先川普的214票，與270票門檻只剩臨門一腳。對此，有網友就翻出先前的影片資料，發現早有「先知」神預測目前的戰況。

美國參議員桑德斯在10月時就曾神預言美選戰況。(影片來源/YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/如遭刪除請見諒)

有網友在PTT八卦板以標題「Sanders成功預測川普反應」發文，表示美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）在10月23日曾接受脫口秀主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）的訪問，當時被問到「何時才能知道大選結果？」時就指出，賓州、密西根、威斯康辛等州會有大量郵寄投票，所以開票時間會較晚。

接著又指出，在大選夜晚上10點左右，當川普看到自己在這幾個搖擺州領先時，就會上電視宣布「謝謝所有美國人選我連任。一切都結束了，再見。」等到隔天或是隔隔天開始計算郵寄投票後，才發現拜登可能都贏下這些州，川普又會再跳出來說「你看吧，我就說這一切都是作票，是一場騙局。我就說這些郵寄投票有問題。」

沒想到從昨天到今天早上的開票結果顯示，拜登真的拿下威斯康、密西根2州，而川普也馬上在推特上發出作票的質疑，一切都照著桑德斯當初的劇本演出，引發網友瘋狂朝聖並大讚桑德斯根本就是大預言家「老桑先知」、「原來他才是未來人？」、「太準了吧XD有畫面」、「先知朝聖」、「笑死人的精準」、「時空旅人」、「超猛完全料中」、「我懷疑逆轉機就藏在他家中」。