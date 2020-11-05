新店一名狗主人帶愛犬「妹妹」外出，期間狗被巨響嚇到，便掙脫項圈後跑走，主人找了1個月都未果，讓他每天都非常憂鬱，甚至拜託社區暫時別關大門，希望愛犬會認路回家，所幸「妹妹」被人發現後安置於收容所，而動保員認出「妹妹」耳朵上的痣，順利讓牠與主人相聚。

賴姓男子幾年前，在烘爐地附近發現小黃狗「妹妹」獨自在外流浪，由於牠的體型比其他狗小，讓賴男感到非常不捨，每天都擔心「妹妹」是否沒事，甚至會來烘爐地查看，最終鼓起勇氣與妻子一起牠帶回家，並取名為「妹妹」，對於他們一家而言，狗不只是家人，還是他們的心靈依託。

豈料在9月10日，妻子帶「妹妹」外出逛街買東西，行經新店區安民街70巷美廉社門口時，牠聽到一聲巨響後，被嚇壞掙脫項圈跑走，而夫妻倆趕緊尋找，但卻未發現任何消息，讓賴男人生頓時陷入昏暗，不斷尋找愛犬的蹤影，逢人就形容妹妹獨一無二的特徵「左耳內有痣」，還到處發懸賞單，並在各大社群網站發文協尋。

小黃狗看到主人後非常開心，還鑽到主人的懷中討抱抱(圖/新北市動保處提供)

不僅如此，還拜託鄰居與管理員，希望社區大門能暫時別關，期盼「妹妹」能夠循路回家，但28天過去了，賴男始終未找到「妹妹」，之後被動保員蔡仟珮發現，趕緊向賴男告知，原來新店動物之家於10月8日接獲通報，指新店區新潭路上有一隻疑似走失的黃狗，動保處也立即派人至現場處理。

而動保員蔡仟珮看到懸賞單後，發現協尋中的犬隻，與走失的黃狗體型相近，且左耳內也有一顆痣，才確定牠就是「妹妹」，因此立刻通知賴男來新店動物之家確認，而「妹妹」看到主人後，也表現出開心的模樣，還鑽到主人的懷中討抱抱，相逢的畫面令人感到非常溫馨。

而賴男用懸賞金額，捐100罐雞肉泥贈送給新店動物之家表達感謝。動保處也表示，一直宣導民眾為毛小孩植入寵物晶片登記，讓牠們擁有身分證，用以標記回家的路，才能協助流浪動物找回飼主，因為並非所有的狗，都能像「妹妹」一樣回到家，給毛小孩植入寵物晶片登記，也是主人負責任的展現。