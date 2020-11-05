馬來西亞砂拉越一名印尼籍工人，日前與朋友打算至工廠附近的超市買東西，豈料在爬水管時竟遇鱷魚襲擊，導致他因此下落不明，而近日有造船員工在河邊附近，發現了一具屍體，死者正是幾天前失蹤的印尼籍工人，恐怖的是，他只剩上半身。

Only his head and shoulders were found. 由 The Star 發佈於 2020年10月31日 星期六

綜合外媒報導，24歲的莫罕默德(Muhammad Nasution)於27日晚上9點左右，與另一名同事打算至任職的工廠附近的超市購物，期間欲穿越Kuala Baram工業區的河流，豈料在爬水管的時候，突然被一條鱷魚咬走並拖入河中，嚇的同事趕緊在現場尋人。

同事無奈找不到人，當下也未向通報警方，事隔3天後才報警求助，警方進行搜救艇在水面搜尋，但仍未發現莫罕默德的蹤跡，直到上個31日上午9點左右，才被一名造船員工於大水溝中發現，但莫罕默德被找到時已喪命，且屍體嚴重腐爛。

莫罕默德屍體上肢赤裸且臉部朝下，已開始腐爛發臭，而且已被鱷魚啃食，甚至上下半身被撕裂成兩半，現場只剩下頭部與肩膀。由於事發當天，死者同事並未立即通報，因此警方目前尚未找到吃人的鱷魚，而莫罕默德屍體則交由美里警方處理。