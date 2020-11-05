經過調查顯示，全球有超過90種瀕危魚種仍遭大規模捕撈，不受管制，讓海洋生態出現重大危機，嚴重影響魚類生存。近日有科學家就強力推薦大家可以「多吃水母」，除了可以幫助漁業發展，更大讚是絕佳的減肥食品！

澳洲科學家麗莎安格什溫鼓勵大家多吃水母，可以緩解漁業濫捕的問題。(影片來源/YouTube/ BBC News 中文/如遭刪除請見諒)

根據外媒《BBC News》報導，全球海洋濫捕的問題造成近年來魚類資源枯竭，許多瀕危魚種出現滅絕危機。澳洲海洋生物學家麗莎安格什溫（Lisa-Ann Gershwin）就提出論點，認為人類應該增加全球水母（海蜇）的消費量，因為這不但能保護瀕危魚類還起到維護海洋的作用。

格什溫進一步解釋，水母就算被帶離海洋生態系統，牠的基因身分依然存在於海洋裡，因為它們其實都是彼此的複製夥伴，是一種可再生資源。她也用蘋果樹當例子「當你把蘋果從樹上摘下來，那棵樹還是會長出更多蘋果，從這個角度來說，水母就像是蘋果樹和蘋果一樣。」

除此之外，格什溫也指出，水母是非常好的「減肥食品」，每85公克的份量只有36卡路里，和生菜差不多，卻多了豐富的蛋白質。水母本身沒有什麼味道，所以只要搭配好吃的醬汁就是一道完美料理，有嚼勁、爽脆的口感更讓許多人愛不釋手，像亞洲常見的海蜇皮料理就是最好的例子。

最後格什溫也提醒大眾，雖然多吃水母可以拯救海洋，還是需要注意可食用的水母品種，最重要的是，其他魚類過度捕撈的問題仍需要改善，也不可以毫無節制的捕撈水母，否則還是會影響到水母生存，破壞生態平衡。