狗遇到玩偶時，由於不知道對方並非活物，因此經常把對方當成對手。日本一名主人養了一隻柴犬，先前他讓愛犬與回聲玩偶面對面，豈料柴柴一看到玩偶後，就發出吠叫聲，而玩偶也同樣重覆狗吠聲，一來一往讓柴柴非常無奈。

柴犬與3個回聲娃娃面對面，沒想到慘遭修理(影片來源/youtube/柴犬だいふく)

飼主養了一隻柴犬Daifuku，並為牠開創youtube頻道「柴犬だいふく」，IG上更是吸引40萬粉絲追蹤，先前主人買了3隻回聲娃娃，只要有人發出聲音，玩偶就會錄下聲音，再播放出來，雖然聲音內容都一樣，但感覺卻像是玩偶在說話一樣，而飼主也想讓愛犬與娃娃玩，看牠會有什麼反應。

在 Instagram 查看這則貼文 柴犬だいふく（@daifuku_channel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 23 日 上午 5:37 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 柴犬だいふく（@daifuku_channel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 21 日 上午 6:05 張貼

只見Daifuku正經的站在玩偶前，空氣瀰漫「敵不動，我不動」的尷尬氣氛，隨後Daifuku再也忍不住，開始對著娃娃吠叫，只見回聲玩偶也馬上回擊「汪」，讓Daifuku以為對方是另外一隻狗，隨後兩方開始「唇槍舌戰」，直到玩偶倒下後，牠又將玩偶拖到中間，並用前肢推擠它，好像在宣示自己主權。

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豈料飼主又開啟另外兩隻玩偶，使它們也發出吠叫聲，導致三隻玩偶開始重覆「汪」，當下讓Daifuku非常無奈，玩偶的聲勢看起來比牠還要強，最終害怕的退到牆邊，與另外一個不會叫的玩偶面對面，好像在說「好啦！好啦！舞台就給你們秀」，影片累積370萬人觀看，不少人都被柴犬舉動萌翻。