每個人因為家庭生長背景不同，對事情和價值觀都可能有不同看法，但也需要保持基本的尊重！一名女網友日前花大錢請男友吃慶生餐，結束看到剩菜覺得可惜想要打包回家，沒想到男友竟強烈反對，還驚吐一句重話，讓網友全都一面倒力勸原PO放生。
一名女網友在臉書社團「靠北星座」發文，表示前幾天男友過生日，她決定砸大錢請男友吃高級的燒肉料理，結果2人不小心點太多又吃不完，原PO覺得浪費決定打包帶回家，沒想到男友極力勸阻，還直呼「不要打包，很丟臉欸！來這種地方吃飯，你還要打包？吃不完就算了阿，你是很窮喔？幹嘛一定要打包？」
讓原PO覺得十分莫名，覺得跟窮不窮哪有關係，都花錢了為什麼不能打包，更何況這頓飯是她出錢，所以最後仍堅持將剩菜包回家，讓男友爆氣怨她讓人沒面子。原PO也補充這不是第一次發生，之前她買東西用優惠券，男友也會覺得很丟臉，說要分手，讓她疑惑發問「請問大家我這樣做，真的會讓男生沒面子嗎？」
文章曝光後掀起論戰，大部分的網友紛紛留言力挺「放生吧！觀念不同，以後一起生活，難過的是妳」、「我天蠍，我支持打包，不丟臉，還可當消夜呢」、「浪費食物的人才可恥」「浪費食物的人才可恥」、「是這男人個人問題，我認識的天蠍男都很體貼，根本不會有這種扭曲想法跟言行」、「打包哪裡丟臉了，讓你男友也自己打包回去吃自己啦～」但也有少部分的人認為兩方都沒有錯，只是三觀不合。
文章來源：FB/靠北星座
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