一名自稱「大麻系藥師」的正妹網紅「小清欣」在網路上小有名氣，外表清新脫俗的她，一雙單眼皮眼睛格外引人注目，全身更散發出迷幻的銷魂氣息，加上前凸後翹的傲人身材，近年來受到不少網友追捧。
本職工作是藥師的小清欣，雖然沒有圓滾滾的大眼睛，但是一雙細長單眼皮電力依舊不減，外型甜美可人的她擁有白皙剔透的膚質，尤其是纖細的水蛇腰，搭配呼之欲出的雄偉雙峰，性感身材讓人眼睛為之一亮。
喜愛動漫、追劇和旅遊的她，過去也曾透露，藥師工作內容繁重，尤其是在大醫院工作的經驗，讓她特別有感，儘管薪水不高，但是卻能從中汲取不少專業知識。
工作之餘，小清欣也兼職模特兒，並且經常在IG上分享火辣美照，絲毫不吝嗇展露自己的好身材，且攝影風格大膽奔放，不落於情色，又不失美感，期間也曾出過電子書，吸引不少粉絲追蹤。
不少網友看了她的美照紛紛暴動直呼「這身材我需要降血壓藥」、「這才是極品啊」、「若隱若現，讓我非常興奮」、「啊嘶超愛」、「這太犯規了」。
文章來源：IG/xinxin.yee
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