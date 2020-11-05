一名女網友日前開車送貨時，突然聽到「砰」一聲，原以為是撞到底盤便不以為意，就這樣將車子一路開上高速公路，沒想到抵達目的地時，收貨人一臉驚恐的表情讓她相當詫異，下車後查看才發現右前輪爆胎，被磨到只剩「輪框黏皮」，讓她至今想來仍餘悸猶存，直呼自己命大。

原PO今（5日）在臉書社團《爆廢1公社》PO文指出，當時她聽到「砰」一聲，隨即檢查車底，但沒發現任何異狀，於是按照計畫，朝下個目的地出發，「不過這一路上感覺就怪怪的了，方向盤的操控性很差。但是由於要趕著出貨，所以還是很猶豫的開上了高速公路」。

她接著表示，在前往台北的路上，她開得很慢，一路上戰戰兢兢，「因為我感覺好像在開碰碰車一樣…」好不容易總算抵達目的地，沒想到客戶卻露出驚恐表情，對她疾呼「妳的輪胎破掉了！」

車子爆胎還開上高速公路 「輪框黏皮」網全嚇傻（圖／翻攝自臉書《爆廢1公社》）

她隨即停車查看，這一看不得了，右側前輪爆胎，被磨到只剩「輪框黏皮」，就連陌生路人也看傻了，驚呼「這樣子還可以從高速公路開來，實在是太命大了！」

後來原PO聯繫信用卡道路救援，將車子拖吊報修，「貨物順利送達，我人平安無事，後來輪胎技師檢查了一下，告知輪框沒傷到可以繼續服役，賺的摳摳拿去修車剛剛好」。

至於「輪框黏皮」的爆胎慘況也讓不少網友紛紛留言直呼「命真的很大」、「人沒事就好，車主的神經太大條了」、「真的不要拿別人的生命開玩笑欸，自己的就算了」、「爆胎已經不夠看了，連輪胎都消失了還可以開，這才是真的猛」、「胎壓不足，高速行駛時輪圈輾壓胎壁造成破裂飛出！適時加裝胎壓偵測器吧！」、「胎壓偵測器很便宜，別賭命，這次是好運」。原PO最後強調，希望透過自身的經驗，讓眾人能更提高警覺性，「各位的建議我一定虛心受教檢討，謝謝你們」。