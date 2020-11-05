美國總統大選隨著開票結果，選情明朗化，不過受到新冠肺炎疫情影響，許多州允許選民以通訊投票的方式提早投票，且今年透過通訊投票的選民突破歷史新高。但因為各州統計開票速度不一，外界甚至預估開票日期恐延長至開票周，或是開票月；也有不少民眾質疑公信度，就有台灣網友不禁好奇「以後誰敢在台灣主張推行通訊投票？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「政黑板」PO文指出，這次美國總統大選在總票數不到400萬票的地方，只開票1％，單一候選人就灌進10萬票，讓他不禁吐槽「沒有辦法監票，可以黑箱的手法，台灣在這四十年的民主經驗早就知道行不通了！」他接著表示，「只有一票一票親投，一票一票唱票，全部在公開透明的環境下才可以讓人信服」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不是有人說過現場投跟投票率高是落後國家嗎」、「1％10萬，這樣灌真的是打算一手遮天欸」、「郵寄的過程中，有多少機會可以作票，監票怎麼監」、「電子投票都很有問題，更何況郵寄，扯到爆」、「不在籍親投可以，郵寄太麻煩了，你要兼顧匿名性還要投，被弄丟都不知道」、「只要是每分每秒無法給你透明監票，這投票就是有問題的」；但也有人出言緩頰，「美國問題是郵政系統太落伍，不是郵寄投票不好」。

此外，也有人認為通訊投票在台灣行不通，「這發生在台灣都要直接暴動了吧」、「郵寄的話被長輩在家強制投誰誰不就慘了」、「台灣絕對不可能用通訊投票，不然會跑出一堆死亡人口」、「郵寄投票這麼蠢的行為到21世紀還存在，台灣真的贏慘美國」、「只有台灣在討論，因為台灣民主領先全球，我是說真的」、「台灣目前的方式，已經是最透明最公平的投票」、「台灣選舉真的領先世界」。