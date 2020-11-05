加拿大本拿比市（Burnaby）一名女子吃完霸王餐後，竟然假借尿遁，先是躲進廁所，接著鑽進通風口爬上天花板，打算趁機逃跑，原以為神不知鬼不覺，沒想到爬行過程中，因為不小心踩破天花板，直接摔落廚房，碰巧當時員警接獲店家報案，正在廚房內了解情況，女子這一摔，直接在警方面前自投羅網。

This dine and dasher just dropped!⬇️ Trying to skip out on the restaurant bill, she crawled above the kitchen cieling from the washroom. Luckily she wasn't hurt when she fell through the cieling tiles and landed right in front of our #BurnabyFrontline officers! #Gravity #Foundyou pic.twitter.com/eJYC1jIod3 — Burnaby RCMP (@BurnabyRCMP) October 29, 2020

根據《Daily Hive》報導，整起事件發生在今年3月，不過當地警方近日才在社群媒體上釋出當時的現場畫面，透過監視器影片可見，當店家發現女子吃霸王餐後，竟然鑽進天花板打算賴帳，於是立刻報警逮人。

然而就在幾名員警在廚房向店家掌握狀況，並且商討對策時，天花板上突然出現一陣騷動，接著「砰」一聲，一個龐然巨物突然從天而降，直接摔在警方面前，仔細一看就是吃霸王餐女子。原來是她在逃跑過程中，因為不慎踩破天花板，直接摔在警方面前，立刻被警方團團圍住。

事後店家發現該名女子經濟窘迫，生活困難，因此決定不對她提告，警方也表示已經向女子予以口頭警告，並呼籲大眾切勿以身試法，「畢竟不是所有人都跟她一樣，從天花板上墜落都能安然無恙。」

消息一出網友也傻了，紛紛留言回應「這是認真的嗎？好奇這頓飯到底有多貴」、「幸好她不是掉進熱油鍋裡」、「差點掉到警察懷裡，像極了愛情」、「這真是笨到家了」、「我到底看了什麼」。