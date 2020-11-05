加拿大本拿比市（Burnaby）一名女子吃完霸王餐後，竟然假借尿遁，先是躲進廁所，接著鑽進通風口爬上天花板，打算趁機逃跑，原以為神不知鬼不覺，沒想到爬行過程中，因為不小心踩破天花板，直接摔落廚房，碰巧當時員警接獲店家報案，正在廚房內了解情況，女子這一摔，直接在警方面前自投羅網。
根據《Daily Hive》報導，整起事件發生在今年3月，不過當地警方近日才在社群媒體上釋出當時的現場畫面，透過監視器影片可見，當店家發現女子吃霸王餐後，竟然鑽進天花板打算賴帳，於是立刻報警逮人。
然而就在幾名員警在廚房向店家掌握狀況，並且商討對策時，天花板上突然出現一陣騷動，接著「砰」一聲，一個龐然巨物突然從天而降，直接摔在警方面前，仔細一看就是吃霸王餐女子。原來是她在逃跑過程中，因為不慎踩破天花板，直接摔在警方面前，立刻被警方團團圍住。
事後店家發現該名女子經濟窘迫，生活困難，因此決定不對她提告，警方也表示已經向女子予以口頭警告，並呼籲大眾切勿以身試法，「畢竟不是所有人都跟她一樣，從天花板上墜落都能安然無恙。」
消息一出網友也傻了，紛紛留言回應「這是認真的嗎？好奇這頓飯到底有多貴」、「幸好她不是掉進熱油鍋裡」、「差點掉到警察懷裡，像極了愛情」、「這真是笨到家了」、「我到底看了什麼」。
文章來源：Twitter/@BurnabyRCMP
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