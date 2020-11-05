印尼西爪哇省茂物日前出現驚險一幕，有火車乘客拍下一名男騎士疑似因為誤闖鐵橋，面對迎頭而來的火車，只能果斷棄車保命，只見他懸空跳上一旁的柱子緊抱不放，整個人搖搖欲墜的掛在鐵橋邊緣，畫面險象環生，而他的機車差一點就快掉進深谷中。
根據《羅盤報》報導，事發於上月31日，當一列火車行經芝克亞斯河橋上時，竟有一名男騎士疑似因為誤闖鐵橋，但是面對迎頭而來的火車，他在進退兩難之下，只能迅速跳車保命。畫面中可見，男子騎乘的機車就倒在毫無柵欄的鐵橋邊緣，幾乎快掉落深谷之中。
至於男騎士則是騰空跳上一旁的柱子，雙手緊緊環抱著，並且將身體稍微遠離行進中的火車，避免遭到強力衝撞，而葬身深谷，驚險畫面全被火車上的乘客給拍了下來，短短的10秒影片在網路上瘋傳。
對此，印尼鐵路公共關係主任Eva Chairunisa表示，這座鐵橋是鐵路局專屬的道路，僅開放火車通行，「目前我們無法得知這名男子後續的遭遇。」
文章來源：IG/jalurnambo
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