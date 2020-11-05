台灣人對於數字格外敏感，尤其是在車牌選號上為了講求吉利、好記，多數願意花錢參與競標。不過日前就有民眾在路上直擊一台本田（Honda）Fit 1.5 VTi，竟然掛上黃金車牌「8888-88」在街邊出沒，於是興奮的將照片PO網，不少人看了質疑是P圖，但根據公路監理站資訊，這塊黃金車牌不但是真的，而且硬是比63萬元的車款貴了5.5倍！

原PO今（5日）在臉書社團《爆廢1公社》PO出一張照片，只見一台本田Fit 1.5 VTi車款映入眼簾，特別的是那塊彰顯尊爵不凡的「8888-88」黃金車牌，讓他瞬間看傻了，錯愕直呼「車牌比車貴好幾倍…」。

照片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人質疑照片造假「P的啦！8都顛倒了」、「左邊第三個8怪怪的」、「假的吧，只有數字，且掛在一個價格不是很高的車子上，邏輯怪怪」。

不過也有眼尖的網友指出確有其事，「恩～這是真的～我知道車主～」、「2012年358萬9千得標的牌」、「車牌比車貴，兩顆螺絲就損失359萬了」、「本來就是真的！車主低調才改掛fit，不要自己沒能力就去質疑人家的實力」「有錢人的快樂就是這麼的樸實無華」。

事實上，2012年標下「8888-88」車牌的許姓車主，曾透過代標業者透露，這張黃金車牌是他和爸爸的回憶，出身窮苦、白手起家的爸爸在2、30年前曾標下一張「8888」車牌，證明自己的能力。

這次他之所以會標下「8888-88」這塊黃金車牌，主要是紀念爸爸努力打拚的人生歷程，「當初爸爸頂著大熱天四處批貨、擺地攤、跑警察，每天揮汗如雨」，他強調，標牌和私慾無關，也不是為了炫富，「若為私慾，就不會掛在國產車上」。