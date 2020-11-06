誰說「笑門福來」呢？

在江戶時代之前的日本，笑了反而遭來殺身之禍！

78則歷史冷知識剖析154個日文詞彙、慣用語的演化歷程，

了解日本語的演化過程，達到真正的「言之有物」。

本書特色

【擺脫歷史書的沉重感】作者不但挑選了「帶有歷史意義的常用日語」，且嘗試敘述一些別於正規歷史教科書的歷史軼聞、趣事。

【著重語言的演變歷程】雖說這是一本「日語語源書」，但作者更加強調語言的演變；不起眼的常用語言，是累積了千年智慧和演變的結晶，且期待讀者明白：語言並非固定不變，而是種傳承和延續。

【作者獨特的詼諧評論】別於教科書寫法的歷史書和語源書，作者偏愛在開頭引用一句現代日本人常用說法，再句子裡挑出「異於本義」的詞語，並在最後以詼諧方式抒發自己的看法。

【精彩書摘】

最近變得不常聽到的一句話當屬「ありがとう」了吧！無論面對任何情況，都想用「すみません」一句輕鬆解決；這兩者看起來很像，其實是天差地別。

「ありがとう」是來自平安時代即存在的「あり難(がた)し」，這是「あることが難(むずか)しい」也就是「世間少有」的意思。

世界上極為罕見之物，除了神佛顯靈之外別無其他，所以原本是在創造出奇蹟的神佛面前，說著「ありがたし」膜拜。人類彼此道謝時會說「かたじけない」（感激不盡），這是包含對對方的感謝以及惶恐的「不勝惶恐、不敢當」的意思。

人與人之間也用「ありがとう」時，表現了「您對我做了世上罕見之事啊」般地千言萬語也道不盡的感謝；不過日本到了江戶時代，才有這種用法。

另外，「すみません」是「心(こころ)が乱(みだ)れて澄(す)まない」（心靈混亂不清）的「澄(す)まない」的禮貌語；室町時代時，「心(こころ)が澄(す)む」（心靈純淨）、「澄(す)まない」（不純淨）等用法，已經頗為普及。

進入江戶時代後，用法變成「弁(べん)解(かい)しても心(こころ)が澄(す)まない」（就算辯解了，心情也不舒坦），接著「澄(す)まない」轉了一層意思被當作「只是向人道謝而已，心情還是沒辦法舒坦』」來使用。

「ありがとう」也是到江戶時代後，拿來當作「感謝罕見行為」的意思來使用，「すみません」也被頻繁地使用。

歷史上來說，少出現、世間罕見的行為變多，許多人只是嘴上道謝，還無法讓心情爽快的情況也增加了，這就是江戶時代。

江戶前期到中期的福岡黑田藩的儒者貝原益軒，前往江戶幕府時的《吾妻路之記》中，就記錄下東海道吉原宿（靜岡縣富士市）旁今泉村的五郎右衛門這富豪農夫的事情。

某天，五郎右衛門家遭小偷，倉庫裡的米遭竊，但被家人發現，追上小偷。小偷丟棄偷來的米逃走，但米的量相當少。五郎右衛門看到後驚覺，小偷只偷了可以止飢的分而已；明白這件事後，五郎右衛門就把米送給小偷。

如果按照室町、戰國時代的村莊規矩，小偷會因此而讓全家人被殺。當時就算是小孩子太餓而做出的行為，仍是相同下場。由此可知，五郎右衛門真的是出現一個難能可貴的人啊！

另外，今泉村與其周邊，曾因為遭到海嘯襲擊而鹽巴不足。五郎右衛門特地到上方地區購買大量鹽巴，接著要家人把鹽巴賣到周邊村莊去，因為可以之後再付鹽巴錢，所以有很多人前來購買鹽巴。然而，五郎右衛門不管過多久都沒向上方地區的村人們收鹽巴錢，村人感到非常不可思議——其實五郎右衛門一開始就打算偷偷布施鹽巴了。

江戶時代出現了許多這樣難能可貴、世間罕見的人物，人們無比感激他們。五郎右衛門的善行也傳進幕府耳中，得到「永代免除年貢」的特權；幕府肯定也覺得不對五郎右衛門表示些什麼，「心情不爽快」吧！

與出現許多難能可貴之人的江戶社會相比，現代人的生活方式，營造出了「不舒坦」的心境，所以才會連連說出「スミマセン」（不好意思）來向人道謝嗎？

(本文摘自《日本語演化論》/EZ叢書館)

【作者簡介】

作者 古川愛哲 (Aitetsu Furukawa)

生於1949年的神奈川縣。畢業於日本大學藝術學部電影學科，主修電影理論。曾擔任節目企劃，自稱「萬年書生」，東西方歷史、民俗學、科學技術史等議題，均有涉獵。好奇心旺盛，尤其對於「人類與歷史」的這一課題，存有莫大興趣。著有《江戸の歴史は大正時代にねじ曲げられれた》(暫譯：被大正時代扭曲的江戶歷史)、《地名の秘密》(暫譯：地名的秘密)等書。

【譯者簡介】

吳羽柔

畢業於台大日文系，現職自由譯者。譯有《圖解地表最強日常工作整理術》、《從小就該知道的金錢觀：父母與子女必讀的理財啟蒙書》等作品。

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