土耳其伊茲米爾(Izmir)發生6.6地震後，救援人員也抓緊黃金時間，派出20幾隻搜救犬進行搜救，在地震發生30小時後，陸續於廢墟殘骸中救出倖存者，還有受驚嚇的貓狗，其中還有兔子，而寵物被救出來後，由於受到了驚嚇，因此牠們不斷的顫抖，害怕的依偎在救援隊員懷中。

倒塌的2層建築物下救出一隻英國短毛貓，隨後牠被帶至安全區休息(影片來源/youtube/TRT World Now)

土耳其搜索隊與伊斯坦堡志工團體「搜救協會(AKUT)」在地震發生後，立即趕往西部主災區伊茲米爾(Izmir)救災，其中最感人的是，搜救犬「Bob」32小時後，在貝拉克裡（Bayrakli）區一間倒塌的2層建築物下救出一隻英國短毛貓，隨後牠被帶至安全區休息，並被救援人員取名「Umut」，在土耳其語中代表「希望」的意思。

From Ares to “Umut” (Hope), animals survive the devastating earthquake that struck western Turkey’s Izmir http://sabahdai.ly/_hh8 由 DAILY SABAH 發佈於 2020年11月2日 星期一

AKUT救援人員表示「每個生命對我們都很重要，在搜尋人的過程中，意外發現了這一隻貓，當時若破壞建築物救貓，我們將處於危險當中，但我們無法將牠留在那，所以冒險將貓從殘骸中救出」，由於貓咪身上有受傷，因此被救出時不斷發抖，清洗傷口時還痛到試圖掙脫，救援人員將其包裹在毛毯中交給主人。

同一棟大樓裡還救出4隻貓，其中還有1隻懷孕、狗及1隻虎皮鸚，期間還救出了一隻受困的兔子「龐邦(Ponpon)」，當時也是嚇到不斷顫抖，嘗試想掙脫救援人員的手，所幸身體並無大礙，而隨後也發現罹難的飼主，而龐邦之後被送往醫院治療，目前身體已恢復健康，並交由飼主的親友照顧。

在災難發生時，搜救犬有助於搜救行動，牠們擁有非凡感官，在救災中協助定位求救者，而災難與緊急情況管理局（AFAD）積極僱用救援犬，並讓相中的狗從小進行特殊培訓，包括模擬火災、煤氣洩漏和地震等各種狀況，牠們追蹤人類氣味的能力，更是發現倖存者的關鍵，專家表示，由於人在遇難時腎上腺素和血壓會升高，散發出某種氣味，因此狗就能夠聞到依此尋人。