寵物是人類的好夥伴，有些較為機靈的動物，若看到主人遇難，甚至會上前營救。國外有一隻小黃貓，日前由於主人加班工作，讓牠感到非常不放心，因此在主人工作期間，牠就一直守在旁邊，就算累了也不願意去睡覺，「狂度估」的模樣讓網友笑翻。

推特帳號「@ru_ruru831」經常分享貓咪的影片，只見一名主人打電腦工作，飼養的小黃貓擔心主人，因此一直不敢睡覺，希望可以陪在旁邊，豈料睡意卻不斷襲來，導致牠眼睛越眯越小，但卻始終守在主人身邊，不肯趴下去好好睡覺。

小黃貓模樣看似在打盹，最終敵不過睡意，整隻貓的脖子呈現90度，頭則靠在電腦上呼呼大睡，但身體仍保持坐立狀態，讓@ru_ruru831不禁寫下，「看著我直到工作結束的貓，實在是太可愛了」，主人也被萌到停下手邊工作，拍攝愛貓可愛的模樣，而影片累積627萬人觀看。

不少網友表示「多麼忠實的貓啊！」、「老闆緊盯著貓奴」、「小貓邊盯邊打瞌睡，最後還睡在電腦上，好想被貓監督啊」、「就像醉漢在火車上睡著的樣子」、「萌成這樣要怎麼工作啦！」、「一種鞠躬盡瘁的感覺」，也有人笑著表示「如果牠不小心碰到電源，或是刪除鍵，主人可就笑不出來了啊」。