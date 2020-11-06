貓狗在多數人眼中，就是要用來愛與養的，但仍有一些地區，存在吃肉的習慣，讓愛狗人士看得非常痛心。大陸東北一間狗肉店外，拴了一隻愛斯基摩犬(American Eskimo Dog)，個性非常的溫馴，當時牠露出驚恐表情，並伸出腳掌討握握，好像在向人類求救一樣，讓人非常的不捨。

根據《每日郵報》報導，一名愛狗民眾於去年10月，經過東北吉林省一家狗肉店，發現店外有一隻愛斯基摩犬，被用鐵鍊拴在鐵架上，當時全身髒兮兮，但個性非常文靜，看到人也不會隨便亂吠，好像知道自己難逃死劫，眼神中充滿害怕。

愛狗民眾隨後想要取得狗的信任，並伸出手試圖與牠握手，愛斯基摩犬過了幾秒後，牠才信任的伸出右腳掌交給對方，讓拍攝影片的愛狗民眾非常不捨，在抖音Douyin帳號寫下「牠看起來有多害怕，坐在狗肉店前等待宰殺，眼神中似乎在說『請人類救救我』」，更呼籲「禁止虐待動物，盡快立法」。

所幸愛斯基摩犬最終被救出，並擁有了新主人，被取名為「元元」，現任主人透露，「元元」如今過的很幸福，非常喜歡對人笑。而國際人道協會（HSI）的希金斯（Wendy Higgins）提到「元元會舉起腳掌與人互動，代表牠在被運往吉林前，原本應該有人飼養，卻被不肖人士偷走賣到狗肉店」，認為整個亞洲都應設法保護貓狗，避免因肉類交易而遭宰殺。

國際人道協會的李博士(Peter Li)在同一個月內，疑似又在吉林同一間狗肉店外，發現另外一隻與元元相似的愛斯基摩犬，期間他與朋友蹲下來與牠互動時，而狗反應非常熱烈，也意外引發關注，隨後李博士便進狗肉店內與老闆談判，最終成功將牠救出，愛斯基摩犬開心的跳上李博士的車離開。

She's now living happily with her rescuer ❤️❤️ 由 Daily Mail 發佈於 2020年10月30日 星期五

李博士將狗取名為「莉莉」，獸醫在幫牠洗澡、餵食期間，發現牠不僅非常友善，甚至還知道如何開門，因此推測牠原本應該也是寵物犬，最終被偷走賣到狗肉店，如今莉莉住在伊利諾伊州一個充滿愛的家。在新冠疫情爆發後，深圳和珠海已禁止民眾吃貓狗，而農業和農村事務部門表示，5月份已將狗歸類為伴侶動物而非農場動物，但仍未發布任何官方禁令，動保組織也在督促當局，希望盡早立禁止虐待動物的相關法令。