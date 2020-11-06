全球剩不到10隻！印度一名27歲業餘攝影師，日前在奧里薩邦（Odisha）東部地區，意外拍到一隻外表特殊的老虎，牠身上條紋與普通老虎不同，並非黃白分明的紋路，而是呈現「墨黑色」，好像被墨水潑到了一樣，而專家也驚呼，這種老虎極為罕見，甚至幾乎沒有人看過。

在 Instagram 查看這則貼文 Soumen Bajpayee Wildlife（@bajpayeesoumenwildlife）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 21 日 上午 6:09 張貼

綜合外媒報導，攝影師巴帕耶（Soumen Bajpayee）日前至辛普利帕爾老虎保護區(Simplipal Tiger Reserve)，原本正在欣賞鳥與猴子，豈料期間卻發現一隻黑色老虎，由於牠外表非常特殊，因此馬上吸引他的注意，由於只出現了幾秒鐘，起初他非常困惑，趕緊拍下數張照片。

巴帕耶表示「我對黑老虎一無所知，牠突然從樹林裡出現，待了幾秒鐘又走回去，我曾在野外和人工飼養場見過許多老虎，但牠完全不一樣」。黑老虎其實是患假性黑化症（pseudo-melanism）的孟加拉虎，又被稱為「憂鬱老虎」，因此身上黑色條紋較粗，導致之間空隙小，蓋過橘色毛皮，而牠們的體型也比正常的孟加拉虎稍小。

Soumen Bajpayee was at the Nandankanan Sanctuary when he came across the melanistic tiger. 由 NDTV 發佈於 2020年11月5日 星期四

根據數據顯示，黑老虎於1990年在印度首次被發現，專家認為至今印度僅剩7、8隻黑老虎，大多數僅存的動物，可在辛普利帕爾老虎保護區找到，該園區於2007年首次出現黑老虎，但根據《2018年老虎普查報告》（2018 Tiger Census Report）指出，野外僅存3900隻老虎，近幾年黑老虎的數量更是大大減少，甚至瀕臨滅絕。

巴帕耶提到，目前已知的黑老虎都生活於普利帕爾老虎保護區及南丹卡南保護區（Nandankanan Sanctuary），南丹卡南保護區內有一隻母老虎，先前生下4隻幼崽，其中有2隻就是黑老虎，保育員照顧1年後，就將牠們野放，如今只拍到其中一隻的身影，「希望牠們與其他老虎交配，讓我們有機會看到更多黑老虎寶寶」，而印度野生動植物研究所專家潘達夫（Bivash Pandav）則表示，「黑老虎的基因組成，是世界上獨一無二的」。