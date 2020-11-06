死刑犯被槍決後，沒想到竟離奇復活。大陸黑龍江一名女子劈腿另結新歡，便與男友提分手，豈料對方卻不同意，為了能成功與新歡在一起，2004年她在男友的飲料下毒，甚至將他推下山崖，最終還是東窗事發被判死刑，而詭異的是，死刑槍決執行完畢後，待要將其屍體火化時，她竟然復活。

根據《網易新聞》報導，畢麗梅出生於1983年黑龍江方正縣，雖然成績並不優異，但由於外型亮眼，因此身邊不乏有追求者，而不愛學習的她在高二時就輟學，其父母擔心孩子沒上學會變壞，因此就讓她至美容美髮學校學一技之長，而畢麗梅也沒有讓父母失望。

直到畢麗梅20歲時，便在美髮店工作，也因此認識黑龍江大學哲學系畢業的蔣來義，兩人第一次見面時，蔣來義為了面子便謊稱自己是富二代，學識淵博又有錢便是畢麗梅的擇偶條件，最終兩人也因此交往，但相處久了以後，她便發現蔣來義根本是假富二代。

畢麗梅在交往期間，很快就認識真的富二代金萬元，出手非常闊綽，讓她最終選擇與他在一起，便漸漸與蔣來義疏遠，而蔣來義這才發現，女友對他不再有熱忱，甚至還提出了分手，他便想找畢麗梅，試圖挽回感情，沒想到卻看到女友另結新歡，氣得上前與金萬元對質，豈料反被對方打了一頓。

由於蔣來義不想放下這段感情，因此不斷糾纏畢麗梅，就是希望女方能回心轉意，但卻讓畢麗梅不堪其擾，在2004年6月23日，藉故邀約蔣來義去爬山，而蔣來義以為有復合機會便赴約，豈料期間畢麗梅假裝爬累了，要求蔣來義揹他上山，而抵達山頂後，她將事先準備的有毒飲料遞給蔣來義喝。

畢麗梅邀前男友蔣來義爬山，原以為是女方回心轉意，沒想到卻是一場騙局(示意圖/達志影像)

蔣來義喝完後痛到在地上滾，畢麗梅便狠下心，將他推入山谷中，事後向金萬元借20萬元現金逃至深圳，原本打算偷渡到香港，但因遭人舉發而被逮捕，在2004年12月28日被當地法院判處死刑，並於2005年4月1日進行槍決，但離奇的是，畢麗梅遺體送往火化時，她卻突然復活坐了起來。

畢麗梅復活後，工作人員也趕緊通知法官、法警等人，經過法醫鑑定後發現，當時槍決子彈斜著飛入畢麗梅的腦枕骨，接著擦過硬腦膜中動脈，越過腦幹又從嘴裡飛出，導致她的舌頭因此受傷，但子彈僅傷到小腦，使她暫時昏死但心臟仍在微弱跳動，再者經過從刑場到火葬場的路程顛簸，因此又復活了，狀況非常罕見。

而法醫也表示，若採用注射行刑，便不會出現類似狀況，而得知畢麗梅死裡逃生後，其家屬也哀求法官「挨一槍不死，這說明她不該死，她已經一槍折罪，就放了她吧？」，最終法警掏出手槍，在殯儀館內朝她的頭連補2槍，送畢麗梅上路，屍體也送交火化。