大陸寧波省一名史姓男子日前在家逗弄飼養的球蟒，沒想到反被咬住虎口，他一氣之下竟然手持剪刀，直接將活生生的蛇頭一刀剪下，還沾沾自喜的將照片PO網炫耀，直言「一條二級還想把我抓起來還是咋滴」。不過由於球蟒在當地屬於國家二級野生保護動物，不少網友看了後紛紛向警方舉報，事後史男隨即遭到刑事拘留。

根據陸媒報導，寧波警方上月15日接獲多名網友舉報，直指史男公開在網路上分享殘殺國家二級野生保護動物球蟒的照片，根據畫面顯示，一名微信暱稱「小可」的用戶，將照片上傳朋友圈，並PO文寫道「咬我？繼續咬」、「一條二級還想把我抓起來還是咋滴」、「一條破蛇而已，頂多被警察教育教育」等大言不慚地言論。

寧波警方獲報後隨即展開調查，發現涉案網友是家住寧波的30歲史姓男子，並將其傳喚到案說明；隔日史男便前往警局自首，供稱該球蟒是友人送的，當天凌晨4時許，他為球蟒換墊子後，一時興起便逗弄著球蟒玩，沒想到卻被反咬住右手虎口，他情急之下就用剪刀將球蟒的頭剪下，並將照片發到朋友圈。

經警方委託司法鑑定中心鑑定，確認史男殺害的是二級保護動物球蟒，目前已將其刑事拘留，案件正進一步偵辦中。