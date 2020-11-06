美國馬里蘭州（Maryland）一名58歲業餘攝影師戴維斯（Sam Davis）日前捕捉到一幕驚奇畫面，只見一條巨大碩長的蛇鰻不甘淪為蒼鷺（Heron）的食物，竟然用尾尖刺穿撕裂蒼鷺的喉嚨，從對方體內竄出逃生，畫面曝光讓人看了嘖嘖稱奇。

根據《太陽報》報導，蛇鰻終其一生都生活在海底鬆軟的沙子裡，一旦被捕食者生吞下肚時，就會用銳利的尾尖衝破捕食者的胃壁，奮力求生。

Moment massive eel bursts THROUGH heron’s throat to escape being eaten alive https://t.co/mGhINDaQ7i — The Irish Sun (@IrishSunOnline) November 5, 2020

根據照片顯示，蒼鷺在空中飛行過程中，慘遭蛇鰻撕裂、刺穿了牠的喉嚨，蛇鰻碩長的身體垂吊在半空，另一端則隱隱沒入在蒼鷺體內，形成一幕獵奇畫面。

戴維斯表示，原本他是準備去拍攝狐狸、老鷹及其他野生動物，「剛開始我以為蒼鷺的脖子被蛇或是鰻魚咬傷，但是當我回家編輯照片時，這才驚覺是一條蛇鰻衝破牠的喉嚨，而且蛇鰻還是活著的！」

戴維斯接著又說，當時還有2隻小鷹似乎察覺到蒼鷺的情況，不斷在牠四周盤旋，意圖分一杯羹，但因為蒼鷺沒有停下來，蛇鰻最後是否有順利逃脫尚不得而知。