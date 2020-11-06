對於準媽媽來說，孕育一個美好的生命是再幸福不過的事，不過在孕期中難免會遇到一些關卡，但只要寶寶最終能平安健康的誕生，即便吃不少苦，相信孕婦們都甘之如飴。然而大陸湖北一名38歲王姓高齡孕婦可就沒這麼幸運了，原本被醫師診斷出子宮外孕的她，抱持僥倖的心態，硬是撐著讓胎兒繼續生長，最終成了母體內的「定時炸彈」！

根據陸媒報導，王女在懷孕8周時因為突發性腹痛前往醫院就診，被醫師判定為子宮外孕，要立即手術終止妊娠。不過求子心切的她，因為肚子不太疼，認為是醫師誤診，選擇忽視診斷，放任胎兒繼續成長，沒想到漸漸長大的胎兒差點成了她體內的定時炸彈。

隨著孕期時間拉長，王女的身體健康卻每況愈下，懷胎25周時甚至出現了血壓高、心跳過快還合併貧血等症狀，嚇得她急奔醫院就診。

沒想到超音波一照，竟發現原本應該孕育著胎兒的子宮卻空空的，醫師檢查卻驚覺胎兒跑到腹腔內，再加上胎兒發育過程中需要大量的血液供給，胎盤上的各種血管已經長到腹腔各器官上。

醫師表示，雖然王女孕期已有25周，但是胎兒的實際發育只有22周，明顯是生長受限；此外，不在正常位置的胎盤已壞死1／3，且判斷還會繼續壞死，胎兒在腹中夭折的機率相當高，還會出現各種感染風險，「腹腔妊娠的後果是災難性的，孕產婦死亡率高達25%」。

最後經過3小時的緊急手術，醫療團隊總算取出了腹腔中的胎兒，順利保住王女性命；醫師也提醒，遇到子宮外孕的狀況應該積極處理，千萬不能因為一時的不忍心，造成不可挽回的悲劇。