人類的視覺往往會受到光線、角度等因素的影響，造成錯亂與錯視等現象。日前就有網友上傳一張台中大樓「倒塌」的照片，讓眾人看了忍不住驚呼「難道是房子要倒了」？仔細一看才發現，原來是當時的日照陰影，讓遠處大樓看起來彷彿要倒塌一樣，畫面曝光隨即掀起熱議。

台中大樓要倒了？網見這一幕嚇傻 真相超反轉（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

「像不像大樓倒了？！」原PO今（6日）下午4時許，在臉書社團《爆廢1公社》PO出一張照片，並指出地點就位在台中市中清路上，畫面中可見，在比鄰而排的高樓群中，其中有一棟大樓竟然出現傾斜的駭人景象，彷彿下一秒就會隨時倒塌。

不過再仔細一看，才發現原來一切都是太陽光照射下的陰影惹禍，加上原PO的拍攝角度，才會出現視覺錯視的畫面。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「拍攝者不救？」、「差點報警」、「第一眼真的以為大樓倒了」、「有被嚇到」、「真的好像欸」、「有像，還好只是影子造成錯覺」、「好神奇的光影視覺感受」。

也有不少在地人跳出回應，「我常走中清路，都沒注意到欸」、「我天天騎在這條路上，從沒這樣認真看過」、「正港台中人路過～這是陰影啦」、「拍攝角度啦！中清路跟英才路」、「文武街，東興市場附近」。