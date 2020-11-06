穿耳洞是不少年輕人「轉大人」的必做清單之一，無論是戴上美美的耳針或是個性耳環，總能替自己增色不少。不過日前就有網友不禁好奇「打耳洞的肉去哪裡了？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（6日）在PTT「八卦板」PO文指出，「有用過打洞機的都知道，打出一個洞必定會產生小碎片，那打耳洞的肉去哪裡了？很擔心我的DNA外流…」。

貼文一出隨即掀起熱議，不少人打趣笑說「小精靈吃掉了，不要問！」、「你怎不擔心掉頭髮，搞笑嗎」、「耳針拔掉等復原就會凸一塊出來了」；不過也有網友直言「認真回，耳洞很小，是穿過去，不是挖洞」、「你戳破一張紙會有紙屑嗎？」

事實上，過去就有大陸網友在百度上解答，「打洞的肉其實還在耳朵上，並沒有被打掉！」並舉例我們在電視劇上看到的子彈打穿肉體的畫面，因為子彈直徑較大，約在6至8毫米之間，穿過後會出現血肉外翻的模樣，而這些外翻的肉就是子彈穿透後的肉。

他接著又指出，若是將針快速刺穿海綿，同樣也不會有任何小塊海綿掉落，被刺穿的部分也只是被擠到其他地方去而已；同理可證，「打耳洞的針直徑太小，衝擊力不足以將肉外翻或是打落」。

此外，也有網友表示，打耳洞使用的多半是耳針槍，因為耳針尖銳且細，耳針槍的力道又比較大，「相當於你在白紙上用細針穿了一下」，再者，耳垂上沒有大的血管，連出血都是極少可能的。