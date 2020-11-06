天氣逐漸轉涼，日前就有一名外國船長出航時，碰巧看見一隻小鳥泡在11度的海水中，不斷拍翅求生，他擔心要是沒及時將小鳥救起，恐會溺斃，於是火速將小鳥撈起，並找來食物讓小鳥飽餐一頓，而小鳥也相當具有靈性，恢復活力後開心的繞著船長打轉，療癒影片感動無數網友。

在 Instagram 查看這則貼文 Jacob Knowles（@jknowles831）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 29 日 上午 11:19 張貼

IG帳號「jknowles831」的網友日前將影片PO網，並透露出航期間遇見一隻小鳥泡在水溫只有11度的海水中，不斷拍翅掙扎，可是無論小鳥怎麼努力都無法飛離水面，他擔心再這樣下去，小鳥可能小命不保，立刻二話不說一把將小鳥撈起，並且將小鳥送至船艙，過程中不斷出言安撫小鳥，還準備食物和乾淨的水讓小鳥飽餐一頓。

幸運的是，小鳥在經過一陣休息後也逐漸恢復活力，不斷繞著救命恩人打轉，還停留在他頭上撒嬌，就像是在對他說著「謝謝」，模樣相當可愛。最後他見小鳥情況好轉，便將小鳥引導到船艙外，小鳥也很快的就飛向天際。

這段暖心畫面曝光後引起無數網友關注，紛紛留言大讚「這也是種美好的緣分」、「瞬間被融化了」、「感動死我了」、「好人一生平安」。