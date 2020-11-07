萬物皆有靈！大陸四川省廣元市一名駕駛，日前下班回家途中，發現馬路上竟有一隻狗與流浪貓，而貓疑似被車輛撞斃，癱倒在地上沒有任何反應，而黑狗發現後，不斷在四周徘徊，甚至用肉身擋在車陣中，試圖將其喚醒，揪心過程讓不少人相當不捨。

根據《每日郵報》報導，王姓男子上個月28日晚上7點，在下班回家途中，看到一隻流浪貓疑似被車撞死，躺在地上一動也不動，旁邊則站著另一隻黑狗，不斷的在貓的周圍繞圈，當時他便將車停靠在路邊，原以為牠們都受傷了，因此想上前幫忙。

豈料狗待在車陣中，彷彿用肉身在保護浪貓，甚至多次用腳掌輕拍貓的身體，似乎想將牠叫醒，王男提到「一開始，狗用嘴和腿試圖喚醒貓，希望貓可以離開馬路，避免再次被撞到，但卻發現貓根本沒反應，讓牠感到非常絕望，最後便嘴輕輕的拖貓到路邊」。

影片被分享至抖音後，黑狗的飼主也出面回應，表示愛犬名叫「黑豹」，因為牠會自己過馬路，懂得如何避開汽車，便很放心的讓牠自己外出散步，而當晚他得知後，也與愛犬重回現場找貓的屍體，但疑似已經被清道夫清理了，但自從那一天起，黑豹出門散步時，都會四處張望找貓的身影。