寵物狗竟會開槍射主人？德州一名狗飼主，日前不小心被愛犬射傷，原來他將槍插在腰間皮帶，豈料彎腰抱起狗時，身體擺動一下竟讓狗意外開槍，讓他當場血流如注，趕緊送醫治療，而被狗射傷的過程曝光後，讓不少人直呼太蠢了。

Accidents Happen! Imagine having your pistol tucked inside your waistband and while picking up your dog, a paw gets... 由 Plano Texas Police Department 發佈於 2020年11月2日 星期一

普萊諾（Plano）警察局在臉書粉專《Plano Texas Police Department》提到，當地一名男子，日前將手槍插在腰間的皮帶上，隨後便彎腰抱起愛犬，不料狗的的爪子正好伸進扳機孔意外開槍，導致飼主的大腿中彈，隨後趕緊被送往醫院治療。

而當地警方也提醒，擁有槍枝執照的民眾，在攜帶槍時必須配戴槍套，以免扳機意外被扣動，再者若未在使用時，必須將槍放於保險箱中，或是上鎖的置物箱裡，以免被他人拿走，且需謹慎對待已上膛的槍枝，並充分了解槍枝及其操作，不僅保護自己，也保護他人。

不少人表示「他很幸運，幸好只是大腿而已，如果是其他重要部位，可就笑不出來了」、「你有錢買槍，卻沒錢買槍套嗎？」、「很高興那一隻狗沒有受傷」、「之前帶小孩去公園玩，就發現一名男子腰帶上，竟插了一把槍，而且期間正在與小孩玩，我當時感覺不太安全就趕緊離開，沒想到真的發生這種意外扣動扳機的狀況」。