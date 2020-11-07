海裡暗藏危險的生物，一不小心都可能因此受傷。澳洲有一名男子，日前至海邊遊玩，期間在水中發現一顆怪石頭，因此便伸手進海裡撈，發現牠竟是一隻石魚(stonefish)，而且是海底最危險、最毒的動物之一，讓網友看了忍不住為他捏了一把冷汗。

根據《每日郵報》報導，傑佛瑞(Jeffrey Coleman)將影片上傳抖音，只見當時他至海邊遊玩，漫步期間發現海中有一顆看起來怪怪的石頭，便伸手進海裡撈，只見牠竟然是一條魚，外表卻偽裝成石頭，完全融入周遭的環境，傑佛瑞也解釋「這是一條石魚」。

接著說「我幾乎站在牠的身上，唯有頭部才有刺，讓我們撿起來看看」，只見傑佛瑞將手伸到石魚底下，緩緩的將牠撈了起來，近看魚身上的刺凹凸不平，看起來就像是一顆石頭，而鰭肢則呈現紅色，隨後又將牠放回海裡，更建議民眾不要這樣做。

石魚是世界上最致命的魚類之一，其中代表品種為玫瑰毒鮋，澳洲分為礁石和河口兩種，通常生活於西海岸、昆士蘭州南部和新南威爾士州北部，是動物界的偽裝高手，能夠像石頭一樣「潛伏」在海床上，等待獵物上門，背上的刺甚至能抵禦鯊魚或其它捕食者的進攻，釋放的毒液會導致暫時性癱瘓症，若未立即治療，不到1小時就能殺死成年人。

影片累積9千觀看次數，不少人驚呼「澳洲人真的什麼都不怕啊」、「我父親在海邊曾經不小心踩到石魚過，他說這是他經歷過最痛苦的受傷」、「這就是為何帶小孩去海邊時，必須時時在旁邊看著，海中有太多未知的生物了」、「我朋友曾經踩到過，當時他一直覺得很冷，堅持把腳放在滾燙的熱水中泡」。