狗的命也是命啊！臉書粉專「麥少爺臨時直播台」日前指控，收編的一隻流浪狗「瑪莉」，當時趴在地上曬太陽，豈料新竹物流一名王姓司機送貨時，期間迴轉竟輾過「瑪莉」，當下不僅沒有下車查看，甚至直接開車走人，導致「瑪莉」骨盆錯位等，就連大小便都有困難，而當司機得知手術費需6萬時，還回「那就讓牠自然吧！」，讓飼主聽得非常氣憤。

經營寵物用品百貨的「麥少爺寵物」6日在粉專控訴，指2年前在倉庫附近，發現浪浪「瑪莉」並收編，他們都非常疼牠，但4日卻發現「瑪莉」受傷，因此便調閱監視器一探究竟，發現當天新竹物流王姓貨運司機迴轉時，竟輾過了趴在地上的「瑪莉」，之後也未下車查看便開走，「看到畫面的當下，我們心都碎了！」。

曝光的影像中，「瑪莉」趴在倉庫前的空地上曬太陽，而司機配送貨物後，正準備迴轉離開，但在調頭時卻輾壓到「瑪莉」，牠痛到趕緊躲開，走路都一跛一跛的，緩緩的拖著下半身躲到草叢中，讓麥少爺氣的表示「如果她是自己去靠近車而不幸被你撞，那我們認了，但是！你去輾她？你去輾她？你去輾她？輾完後不理不睬直接肇事逃逸？」。

麥少爺得知真相後，便打電話向司機理論，豈料對方竟回「我知道我有撞到狗，狗也有叫」，指由於沒有聯絡電話，因此才沒有在第一時間通知，此說法讓麥少爺難以接受，也因司機未及時告知，因此過了1個小時後，他們上班時才發現「瑪莉」受傷，「請問要送我們的貨沒有電話怎麼配送？就算是告知隔壁已經開門的鄰居也好，如果我們早點知道，是不是也許瑪莉就不會那麼嚴重了？」。

「瑪莉」被貨車輾到後，痛得爬進草叢裡躲起來(圖翻攝自/麥少爺臨時直播台)

麥少爺趕緊將「瑪莉」送往動物醫院，經獸醫檢查後，發現牠骨盆整個錯位，甚至壓到脊椎神經，導致牠自行大小便都有問題，嚴重的話還可能需安樂死，而事後也與司機約見面談後續，豈料對方一到公司就態度不佳，更大聲問「你們想怎樣？」，也說自己會負責，還一起去動物醫院了解狀況，而司機得知手術費需6萬元，竟回「就讓她『自然』吧！」，麥少爺氣憤表示「意思是讓瑪莉自然死...自然痛死...，這種話居然說的出來？」。

麥少爺指出，新竹物流到目前沒有任何表示，「如果下次你們公司再發生同樣的事，是否也是這種態度？這樣冷處理的方式？這樣的罔顧生命？」。不少網友也感到非常氣憤，甚至到新竹物流粉專留言，希望公司能重視此事，「一看就知道是司機應注意而未注意，開大車在上車時就要先環視周邊，倒車時就應更注意，如果今天是個小朋友怎麼辦」，但也有人認為，雖然司機有錯在先且態度不佳，不過狗建議還是要圈養保護較好。