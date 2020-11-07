有些動物的舉動，宛如人類一樣，總讓人猜想「是不是工讀生假扮的」。日本日本兵庫縣淡路島有座小型動物農場「英格蘭之丘（イングランドの丘）」裡，有一隻7歲的無尾熊，日前厭世的坐在地上時，像是一個喝醉的大叔，甚至還累到靠在牆上休息，讓不少網友直呼太可愛。

無尾熊累了直接爬到牆邊，屁股一坐就靠在牆上(影片來源/youtube/イングランドの丘【公式】)

小型動物農場「英格蘭之丘（イングランドの丘）」裡，飼養了水豚、綿羊、兔子等各類療癒系動物，其中一隻7歲的公無尾熊「大智」，更是深受遊客喜愛，牠出生於2013年8月，目前已7歲(相當於人類40幾歲)，但牠從2歲開始就出現「大叔坐姿」，而且還會露出厭世表情。

由於受到新冠肺炎（COVID-19）影響，因此園區暫時歇業2個月，不過期間還是會分享園區內動物的訊息，近日負責照顧大智的飼養員後藤敦貼出紀錄影片，只見大智坐在地上，身體不斷擺動、四處張望，之後覺得累了以後，直接爬到牆邊，屁股一坐就靠在牆上，期間覺得自己坐太高，還將半身往下「撸」。

由於大智的模樣太可愛，就像是一個厭世大叔，讓後藤敦也忍不住在推特寫下「裡面是不是躲著一個老頭，好像在說『快給我啤酒喝』」，而動物農場也再次開門營業，吸引許多遊客前來，由於大智的魅力太強，顧客數量甚至不斷回升，成為農場的救世主，不少網友笑著說「穿這樣很熱吧！工讀生可以脫下來囉」、「還靠著牆坐，好像車站前的醉酒大叔」。