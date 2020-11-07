哺乳類動物可以透過身體的腺體產生乳汁，並哺餵給後代，但生活在海中的哺乳類動物又該如何哺乳呢？近日，一名攝影師在潛水時，就驚喜目擊了抹香鯨媽媽餵食寶寶的罕見畫面！

根據《每日郵報》報導，38歲的俄羅斯攝影師麥克（Mike Korostelev）日前在印度洋海域潛水時，意外捕捉到了一對抹香鯨母子的畫面，當時抹香鯨媽媽正在哺乳，從照片中可以看到，牠先是將母奶噴射於海水當中，寶寶再張口喝下，和大部分人印象中，哺乳動物餵食寶寶的方式有很大的不同。

據悉，雌鯨擁有一對乳房，位於生殖裂兩側的乳溝內，有細長的乳頭，當鯨魚寶寶想要進食時，會潛到母親的身體底下以推動乳腺，媽媽受到刺激後乳頭便會伸出，將母乳噴射到寶寶口中，而寶寶則會自動分離嘴內的乳汁和海水。報導也指出，有研究顯示，鯨魚之所以採取這樣的哺乳方式，是因為牠們的嘴部構造並不適合一般的哺乳形式。

目擊到這樣罕見的一幕，麥克感到非常開心，「可以這麼近距離地看到抹香鯨最親密的生活日常，讓我覺得非常榮幸」，他也將這次的經歷分享到自己的社群平台中，此外該張照片還榮獲了GDT歐洲年度最佳野生動物攝影獎的水下類獎項（GDT European Wildlife Photographer of the Year）。