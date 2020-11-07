在海邊游泳遇到一隻鯊魚，就足以把人嚇壞，若碰到上百隻鯊魚，可能會被嚇到當場昏厥。澳洲一名女潛水員與朋友至布里斯班（Brisbane）附近的北斯德布魯克島 (North Stradbroke Island)潛水，期間竟被上百隻鯊魚包圍，宛如一堵鯊魚牆，畫面非常的壯觀。

根據《每日郵報》報導，安妮塔（Anita Ong）與朋友至知名潛水點藍角（Blue Corner）潛水，當時遇到成群的鯊魚，讓他們非常的興奮，表示「很少看到這樣，潛水11年從未在澳洲見到此景象」，所以誘使她想再次下潛尋找鯊魚，便獨自潛到水面以下20公尺的地方。

安妮塔憶述「當我決定浮上去時，鯊魚群開始出現，1隻、2隻、3隻、50隻、100隻，到處都是鯊魚」，數量多達200隻左右，讓她興奮的拍下此畫面，「當我360度拍攝鯊魚時，才發現身邊到處都是，上下左右、四面八方都圍繞著鯊魚」，這時她才發現自己被鯊魚包圍，但她卻未因此感到害怕。

What a nightmare!!! 🦈😱 由 Daily Mail Australia 發佈於 2020年11月1日 星期日

安妮塔提到「我完全不害怕，甚至更興奮，因為我知道，這是多麼原始的經歷」，令她驚訝的是，期間鯊魚甚至不斷靠近她，由於鯊魚很容易被潛水員的水肺潛水箱吐出的氣泡嚇到，但牠們卻完全不受影響，「牠們好奇心很強，有些還主動來找人，但也很容易被響亮的聲音或任何突然的動作嚇到」。

安妮塔曾至加拉巴哥群島(Galápagos Islands)潛水，當時她緩緩往上浮時，鯊魚一直陪在她身邊，上升到12公尺時，鯊魚仍在她的身旁。安妮塔認為，鯊魚其實並不恐怖，鯊魚有時會攻擊人類，其實是他們不懂鯊魚的習性，「不應在黃昏時潛水，或在黎明時衝浪，相關單位應要對遊客加強海洋教育，而非使用鯊魚網或是殘殺」，比起鯊魚而言，她認為水母反而更可怕。