台灣不少美景依山傍海，壯麗風光的景色吸引許多遊客前往朝聖，不過日前就有網友不禁好奇，「台灣最美的地方」是哪裡？貼文一出隨即掀起熱議，眾人更一面倒推爆這2處旅遊勝地。

原PO昨（6日）在PTT「WomenTalk板」以「去過台灣最美的地方」為題，PO文指出，台灣是座寶島，有各種壯麗風景，讓他不禁好奇「台灣哪個景點讓人最難忘呀？我自己覺得陽明山超美的！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人更是一面倒狂推「太魯閣」和「蘭嶼」，紛紛留言回應「太魯閣真的推！清水斷崖也超美，跟課本一模一樣」、「推太魯閣」、「太魯閣最壯麗」、「蘭嶼比綠島的生態美」、「蘭嶼，去爬百岳都美」、「蘭嶼，真的很美」、「蘭嶼，慕谷慕魚，屏東往台東的海岸線」。

不過也有人推薦自己心中最美的景點「貓空」、「目前是雪山圈谷」、「阿里山日出、武嶺」、「馬祖北竿芹壁村、花蓮清水斷崖」、「馬祖北竿芹壁村，真的有美到」、「桃源谷，天氣好的時候根本windows桌布」、「銅門慕谷慕魚沒有之一」、「覺得武界真的美」、「日月潭，一生一定要住一次涵碧樓」、「東引，簡直世外桃源」。