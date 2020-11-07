釣魚是一種非常需要耐心的休閒活動，如果運氣不好，很可能要非常長時間的等待才會有魚上鉤。近日，大陸4名男子因為遲遲釣不到魚，竟想出「炸魚」、「毒魚」的奇招，把16瓶農藥倒進河裡，導致該河段約22萬條魚慘死其中，造成嚴重的生態危機。

根據陸媒報導，今年1月30日，2名男子先相約釣魚，但遲遲都沒有魚上鉤，讓他們非常心急，這時其中1名男子異想天開，竟提出了「炸魚」、「毒魚」的奇葩招數，他們先是到附近的商店中購買6瓶「甲氰菊脂」，並邀約了另外2名男子帶爆竹來一起「捕魚」。

4人到齊後，先將爆竹丟入河中卻無果，於是直接把6瓶農藥都倒進河中，等了10分鐘見還是沒有成效，於是又再去買來了10瓶甲氰菊脂全數倒入河中，等了數十分鐘後開始有魚浮出水面，一行人順利捕撈10多條魚，開心返家。

然而當天晚上，有村民就驚見該河段有大量的死魚飄浮在水面上，經過鑑定，發現4人的行為導致2.2公里河段魚類幾近滅絕，粗估近22萬條魚死亡，河水和魚鱗中都可以驗出含有甲氰菊脂的成分。

事件曝光後，4名男子除了登報道歉外，還共同出資11.4萬人民幣（約新台幣49萬）買22萬尾魚苗在河流上游投放、製作警示牌80個、宣傳海報1700份，並承擔全額鑑定費用。此外，法院認為4人行為惡劣必須服刑，出「餿主意者」被判有期徒刑1年6個月、緩刑2年，其餘男子則為有期徒刑1年、緩刑1年6個月。