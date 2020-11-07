抽菸有害身體健康，因此不少父母都會很擔心自己的孩子接觸後而養成抽菸的習慣。最近，一名網友就分享了家中的有趣故事，媽媽懷疑21歲的兒子抽菸而求助爸爸，沒想到爸爸只是掏出百元鈔票，就成功「抓到把柄」，讓網友們都笑著直呼：「超佩服！」。

這名網友在《爆廢1公社》中發文，透露自己的爸爸是一名「老菸槍」，但最近正在努力戒菸，不過媽媽卻發現21歲的兒子疑似也學會了抽菸，但一直都抓不到證據，爸爸聽完後問了一句「妳確定？」，並要媽媽交給她處理。

PO主表示，平常爸爸都會自己去買菸，但某天吃完晚餐後，他為了要測試兒子，掏出了120元要對方去幫忙跑腿：「幫我去買包X星」，沒想到弟弟下秒竟脫口而出：「不夠啊！還差5元！」，意外暴露了自己很了解菸的價格，這個結果也讓爸媽確定了弟弟會抽菸的事實。

貼文曝光至今，吸引超過1.8萬人按讚，大家都相當佩服爸爸所設下的「套路」，紛紛留言：「爸爸老江湖啊，沒抽菸的我們還真不知各品牌多少錢」、「這套路太深了」、「這招學起來！太厲害了」、「兒子走過最難的路，就是老爸的套路」、「薑果然是老的辣」、「老爸吃的米比兒子吃的鹽多」。

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