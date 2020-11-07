肚子餓的時候什麼都可以做！美國一名攝影師日前捕捉到了一隻飢餓的狼為了覓食，竟大膽地在打盹的大灰熊面前搶食獵物，牠輕巧地走路深怕驚醒了睡著的灰熊，過程中灰熊不斷移動著自己的位置，試圖警告這隻狼，緊張地對峙氛圍，讓網友們看到影片也都忍不住屏住呼吸。

野狼想趁著灰熊睡覺時偷獵物(影片來源/YouTube/Seth Royal Kroft)

根據外媒報導，這段影片是由攝影師塞思（Seth Royal Kroft）在美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）所拍攝，一隻大灰熊殺死了一頭獵物後將牠埋在河邊的土堆中，防止其他野生動物因為聞到氣味而被吸引過來搶食，只不過動作還沒做完，一隻飢餓的野狼就跟循著味道來到現場，不斷在四周徘徊。

從影片中可以看到，大灰熊當時正趴在河邊打盹休息，大膽的野狼則緩步靠近，試圖趁著灰熊還沒清醒的時候把獵物給搶走，只可惜灰熊並沒有熟睡，就在野狼已經非常接近，只差一口咬下就可以吃到獵物的同時，牠站起了身挪動了自己的位置，讓野狼嚇得立刻跳開。

但這隻野狼並沒有放棄，在接下來的2個小時內，灰狼曾4次嘗試要靠近獵物，不過都被熊警示的動作給阻止了。塞思表示，這隻野狼只有一隻，對於灰熊並不具有威脅性，這個場面事實上更像是一場遊戲，看灰熊究竟願意讓這隻野狼距離牠的獵物多近，「令我非常驚訝的是，灰熊讓牠靠得很近！」。

事實上，灰熊具有非常強的保護慾，可以因此殺死其他的熊或是哺乳類動物，而且灰熊和野狼的獵物具有重疊性，因此兩種生物為此僵持的畫面並不罕見。