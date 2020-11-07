美國德州一名賣場女員工莎娜（Shana Ragland）因為受不了種族歧視的同事和尖酸刻薄的主管，憤而離職，不過她的離職方式並非是循正常管道遞交辭呈，而是選擇透過賣場廣播，當著所有顧客和同事的面前，嗆聲「不幹了！」還點名討厭的主管和同事一一痛罵，影片曝光累積近3千萬次觀看。

根據《每日郵報》報導，莎娜在該間賣場工作了1年又7個月，主要負責儲藏室卸貨和補貨，但這份工作讓她過得十分痛苦，最後選擇在上班時間利用賣場廣播系統宣告她「不幹了！」而這段超霸氣宣言也全被錄了下來。

根據影片中顯示，莎娜先是報出自己的名字以及服務的單位，接著開始點名「亨利是一個種族歧視又全身發臭的白X、喬瓦娜是種族主義者、伊利亞斯是個尖酸刻薄的經理…」，她還爆料公司會無緣無故解雇黑人員工，且員工待遇極差，尤其是第2組，也就是她所屬的單位。

除此之外，莎娜還暗示部分員工曾對她有過言語騷擾，「希望你們不要對自己的女兒說對我講過的話」。

另外，她也點名去年一名幫助她獲得這份工作的同事，在她急需要工作的時候對她伸出援手，「他X的，我愛你！」。

最後，莎娜再度飆髒話痛罵了主管、經理和懶惰的老闆，並霸氣宣告「我不幹了！」影片曝光後隨即掀起網友熱議，目前已累積近3千萬次觀看數。