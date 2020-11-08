大陸日前發生一起讓人震驚的事件，4名男子因為一直釣不到魚，竟突發奇想改用鞭炮炸魚，最後更購買16瓶毒藥倒入河中，雖然成功撈捕到3斤（等於1.5公斤）的魚獲，卻造成生態危機，差點讓該河段的魚隻滅絕。

根據陸媒報導，2名男子今年初相約到貴州遵義市湘江河支流的洛江河龍潭溝釣魚，因為遲遲不見魚兒上鉤，其中一名男子竟腦動大開提議改用「炸魚」或是「毒魚」的方式。2人先是合購了6瓶俗稱「芬普尼」的禁藥「甲氰菊脂」，又另外約了2名男子，請他們帶鞭炮前來會合。

一開始他們先點燃鞭炮「炸魚」，發現效果不如預期，便開始將1瓶瓶的農藥倒入河中，等待10分鐘後見沒有魚被毒死，認為藥性不夠，又再去買了10瓶甲氰菊脂倒入。不久後果真看見被毒死的魚隻陸續浮上水面，一行人最後共捕獲10幾隻，約1.5公斤的魚獲，開心的滿載而歸。沒想到的是，他們的行為卻造成當地生態的浩劫。

當晚，當地村民突然發現河中浮出大量死魚，打撈重量超過數百斤，經過專家檢驗和追查後發現，河水和死亡魚隻的鱗片中都含有甲氰菊脂的成分，專家也指出，4人倒入的毒藥甚至讓2.2公里河段的魚類差點面臨滅絕危機，統計共有超過22萬隻魚隻死亡。

事情曝光後，4人特定登報道歉，並出資11.4萬元人民幣（約新台幣50萬元）購買22萬魚苗萬魚苗在洛江河上游投放，還製作80塊告示牌、宣傳海報1700分在周邊張貼，以及承擔所有相關費用。法院則認為4人嚴重危害環境，且手段惡劣，還構成非法捕撈水產罪名，最後判出意見者1年6個月有期徒刑、緩刑2年，另外3人均為1年有期徒刑、緩刑1年6個月。