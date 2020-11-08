人是雜食性的動物，許多人的飲食原則也是「無肉不歡」，但看到活生生的動物在眼前，還是會不忍心。大陸一名9旬老翁就收到別人贈與的一尾「娃娃魚」，因為捨不得殺來吃，便當寵物養在家裡，沒想到4年後的今日，當年的娃娃魚竟長成一隻「巨獸」，讓該名老翁大呼吃不消，表示真的養不動了！

根據陸媒報導，雲南省有名96歲的顏姓老翁，4年前因為購買保健食品，透過廠商收到一尾活跳跳的娃娃魚。本來應該要宰來吃，卻突然對牠起了惻隱之心，決定當寵物養在家中照顧，順便當觀賞魚。沒想到這幾年間，娃娃魚竟越長越大，如今光是身長就超過1公尺，體重也重達6公斤左右，從娃娃魚轉變成「巨娃魚」。

巨大的娃娃魚除了讓家裡空間變小之外，飼養成本也節節攀升，每隔幾天就要買新鮮的蝦或泥鰍來餵養，每個月都要花費將近1000人民幣（約新台幣4396元），讓老人大呼吃不消，最後決定將該條娃娃魚送到當地野生動物園，交由專業人士照顧。

據了解，娃娃魚屬大鯢屬，是一種生活在淡水中的兩棲動物，因叫聲像嬰兒啼哭，故得其名。被發現最早的化石距今約1.65億年，因此又被稱「活化石」。由於牠們生存年代久遠，肉被認為具有神奇療效，所以價格昂貴，也時常遭人捉來食用或觀賞。再加上生活環境遭受破壞，幾乎瀕臨滅絕，目前在IUCN紅色名錄內被評定為極危物種。