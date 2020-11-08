參加婚宴，除了見證親朋好友的人生大事之外，席間美味的餐點也是重點之一，餐廳通常也會提供客人菜單參考，讓大家知道接下來要上什麼菜色。不過有名網友日前參加婚宴時，看到菜單卻「滿頭問號」，完全看不懂上面的菜名，讓他忍不住傻眼抱怨「有誰知道是吃什麼嗎？好餓啊」。

一名網友在PTT八卦板以標題「這婚宴菜單是吃什麼？」發文，表示日前參加朋友喜宴時，好奇拿起桌上菜單想看一下今天的菜色，沒想到竟完全看不出個所以然。可以看到菜名都是以吉祥又優美的句子來形容，像是「龍宮珍寶賀聯、鴛鴦喜築愛蜜巢、姻綻上枝頭比翼飛」等等。但實在是太過隱晦，讓原PO忍不住直言「鴛鴦喜築愛蜜巢？是地瓜球和芋圓嗎？肚子好餓啊，有誰知道到底是吃什麼嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友看了紛紛留言「這個菜單有寫跟沒寫一樣」、「藏的不錯」、「鴛鴦肉、還有鳳凰肉、比翼鳥肉，平時吃不到的」、「寫得看不懂才能加價賣」、「拿來寫成對聯都不會有人發現」、「店家：我把心力都放在這張上面了」、「這個菜單應該可以拍一部搞笑食神電影」。

也有不少人試圖解開謎底「應該都是吃海鮮？」、「燕窩吧？」、「如果是南部，第二道都是出雜菜羹」、「第一跟第六道，冷盤拼盤跟蒸全魚，第八肋排，第九燴海參」、「第三道佛跳牆」、「第一道就冷盤拼盤啊」、「第一道我猜炸湯圓」。